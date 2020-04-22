с чего всё началось

Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо распространять на регионы, особенно на близлежащие. Я считаю, что ее можно развернуть не только в близлежащих, но и в других регионах.

21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи. Данная система позволит организациям, деятельность которых разрешена во время изоляции, подать список своих сотрудников на портале госуслуг.

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

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