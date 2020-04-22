с чего всё началось

Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

Футбол Юран: для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой Экс-игрок сборной России Сергей Юран высказался о бывшем тренере московского "Спартака" Массимо Каррере, передает News.ru.

Здоровье Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом. 14

Общество Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19 Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом. 12

Энергетика Предсказана нефть за минус 100 долларов Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg. 1

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 11K

Экономика Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств. 16

Космос На Марс отправят рой мух-роботов Специалисты NASA представили свою новую разработку - мини-аппараты размером с муху для исследования Марса.