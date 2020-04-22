Общество

REGNUMREGNUMСистему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ

Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
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с чего всё началось
Платформа по выдаче цифровых пропусков, которую разработала Минкомсвязь, на время действия режима самоизоляции будет внедрена в 21 регионе, говорится
 в сообщении этого министерства.
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