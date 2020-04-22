Общество
REGNUMСистему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ
Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
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Общество
Обновились правила самоизоляции в Мурманской области
В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
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Фабрегас дебютировал за «Арсенал» 28 октября 2003 года в матче Кубка английской лиги против «Ротерхэма».
Sports.ru 12:39
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
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Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
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Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
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Предсказана нефть за минус 100 долларов
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Lenta.ru 13:29
Армия и оружие
Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском 08:29
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Авторынок России может упасть на 50%
Автоновости дня 20 апреля в 14:10
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В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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В Москве сильный ветер повалил на машины несколько деревьев
В Москве сильный ветер повалил около десятка деревьев, в результате чего пострадало несколько автомобилей.
РБК 10:00
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Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
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На Марс отправят рой мух-роботов
Специалисты NASA представили свою новую разработку - мини-аппараты размером с муху для исследования Марса.
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Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что артистку выписали из больницы.
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Skoda представила «прощальную» версию для Kodiaq RS
Напомним, что кроссовер Kodiaq RS был представлен на европейском рынке осенью 2018 года.
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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
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Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом
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В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
В Москве могут быть введены новые ограничительные меры.
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