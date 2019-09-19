Общество

Газета.RuГазета.RuСистему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно нововведению, у должника появится возможность погасить неуплату в досудебном порядке в течение 30 дней.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Коллекторы оценили идею расширить реестр Федеральной службы судебных приставов

Известия06:30

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

РИА Новости04:23

России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

Коммерсантъ04:48

«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

ТАССвчера в 22:52

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54

СМИ сообщили о предложении дать должникам возможность избежать суда

РБК04:00
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:30, Вашингтон
Политика

Новак оценил переговоры по газу с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Гаджеты

Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A

Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Гаджеты

Huawei представила новый флагманский смартфон

Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Футбол

Байер — Локомотив 1:2

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Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском 17 сентября в 23:00
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Авто

Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG

Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Происшествия

Бывшего вице-президента «Анжи» задержали за экстремизм

Известия 08:51
Хоккей

Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча

RZN.info вчера в 11:37
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Известия 05:27
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия

Прокуратура запросила суд об изменении меры пресечения актеру Устинову

REGNUM 03:55
Транспорт

В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса

В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета 11:18
Космос

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Здоровье

Малышева дала советы молодым проституткам

Телеведущая Елена Малышева дала несколько советов 22-летней девушке, работающей проституткой.
Lenta.ru 08:55
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Финансы

Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку.
Газета.Ru вчера в 14:17
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Гаджеты

Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10

3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Культура

Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»

Афиша Daily 07:56
Политика

Владимир Путин прибыл в Ижевск на Всероссийский форум оружейников

Президент России Владимир Путин днём 19 сентября прибыл с однодневной рабочей поездкой в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.
REGNUM 09:51
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
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