Общество

Газета.RuГазета.RuСистему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно нововведению, у должника появится возможность погасить неуплату в досудебном порядке в течение 30 дней.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Коллекторы оценили идею расширить реестр Федеральной службы судебных приставов

Известия06:30

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

РИА Новости04:23

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

Коммерсантъ04:48

«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

ТАССвчера в 22:52

СМИ сообщили о предложении дать должникам возможность избежать суда

РБК04:00

России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10
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Происшествия

Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО

Радио Комсомольская правда 07:09
Кино

Умер известный французский актер Шарль Жерар

Пятый канал 15:09
Здоровье

Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России

Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда Сколько в России инвалидов К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды.
РБК 17:00
Происшествия

В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»

В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Политика

Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН

США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Экономика

Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур» предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса из-за протестов в Москве.
РБК 03:07
Политика

Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ

Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Политика

Лавров: США приступили к реализации планов размещения оружия в космосе

«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», — заявил Лавров.
RT на русском 17:24
Происшествия

Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским

Lenta.ru 13:43
Политика

Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Футбол

Кокорин и Мамаев освободились по УДО

Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.
Капитал страны 17 сентября в 03:24
Кино

Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом

На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Политика

В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Футбол

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.
Известия 17:28
Политика

Новак оценил переговоры по газу с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Космос

Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день

Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус вчера в 04:37
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Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Армия и оружие

В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ

Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

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Кино

Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".
Российская газета 17 сентября в 08:40
Наука

Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Политика

Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского

У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
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Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
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Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

Газета.Ru 05:16
Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

Йеменские хуситы пригрозили ОАЭ. Они обещают нанести удары по королевству, если не будут исполнены их требования.
МИР 24 03:45
Экономика

Мелкие монеты с 1 октября изымут из оборота на Украине

Мелкие монеты перестанут быть платежным средством и будут изъяты из оборота на Украине с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Нацбанка страны.
Республика Татарстан 07:12
Армия и оружие

ВСУ за сутки 20 раз нарушили перемирие в ДНР

ИА Новороссия 17 сентября в 04:02
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Экономика

Подсчитано число российских туристов в Грузии

Национальная администрация туризма Грузии подсчитала число российских туристов за летние месяцы.
Известия 17:25
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