Общество

Газета.RuГазета.RuСистему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно нововведению, у должника появится возможность погасить неуплату в досудебном порядке в течение 30 дней.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Коллекторы оценили идею расширить реестр Федеральной службы судебных приставов

Известия06:30

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

РИА Новости04:23

России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

Коммерсантъ04:48

«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

ТАССвчера в 22:52

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54

СМИ сообщили о предложении дать должникам возможность избежать суда

РБК04:00
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
RT на русском 12:03
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера

Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.
Комсомольская правда 11:45
Политика

Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом»

Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно.
ТАСС 11:53
Происшествия

В Мурманске задержан руководитель пароходства

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Происшествия

Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16

Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан, сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.
РИА Новости 07:07
Игры

Анонсирован Terminator: Resistance - шутер по мотивам «Терминатора»

Gmbox.ru 12:20
Политика

В Кремле оценили позицию Киева по «формуле Штайнмайера»

Ранее сообщалось, что представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил об отказе Киева подписывать "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 07:40
Общество

В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.
REGNUM 07:39
Политика

Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Армия и оружие

Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»

По сообщениям ТАСС, Минобороны России готовит долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
Военное дело 05:40
Футбол

«Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с победы

Столичный «Локомотив» выиграл в первом матче группового турнира Лиги чемпионов UEFA у леверкузенского «Байера» на его поле.
Ридус вчера в 17:59
Политика

Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Здоровье

В США у женщины посинела кровь после приема обезболивающего

В США у 25-летней женщины посинела кровь после приема обезболивающего.
Актуальные Новости 05:23
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина пришла на день рождения к кузбассовцу

Классный парень! — написала Бабкина. Антон Собянин родился в Новокузнецке, там же окончил педагогическую академию.
Газета Кемерова вчера в 03:04
Политика

Кадыров согласился обсудить положение ЛГБТ-сообщества в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к диалогу о положении представителей ЛГБТ-сообщества в республике, однако считает проблему с нарушением их прав надуманной.
Lenta.ru 08:38
Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Авто

Опубликован топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ

Топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ был составлен онлайн-агрегатором Autospot.ru.
Tvoe-avto.com 11:42
Политика

Савченко стала ведущей телешоу о секретах в Верховной раде

Известия 11:21
Футбол

«Почта России» стала партнёром РФС

Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.
Чемпионат 12:04
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Хоккей

«Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском 12:32
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Здоровье

Новый метод лечения гепатита С начали применять в Подмосковье

В России вирусом гепатита С инфицировано почти 17 тысяч детей.
РИА Новости 09:26
Происшествия

«Анжи» отрицает причастность задержанного Идрисова к клубу

Коммерсантъ 11:36
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
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