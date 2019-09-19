Общество
Газета.RuСистему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно нововведению, у должника появится возможность погасить неуплату в досудебном порядке в течение 30 дней.
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с чего всё началось
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.Коммерсантъвчера в 18:03
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 17:10, Вашингтон
Политика
Новак назвал «очень конструктивными» переговоры по газу с Украиной
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Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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Политика
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Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября.
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Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru вчера в 01:17
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Гранит науки: Новая временная шкала начала вымирания динозавров получена бурением кратера Чиксулуб
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Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
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Шоу-бизнес
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Виртуальный концертный зал откроют в Выксе
В 2020 году в ДК Лепсе появится виртуальный концертный зал.
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Транспорт
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
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Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
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К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
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Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату
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Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, оказывающих значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования.
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В Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов, ТЦ и роддомов
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Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
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Шоу-бизнес
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Президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили американские визы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
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Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
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