Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.

с чего всё началось

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно нововведению, у должника появится возможность погасить неуплату в досудебном порядке в течение 30 дней.

Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

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