Общество

Газета.RuГазета.RuСистему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно нововведению, у должника появится возможность погасить неуплату в досудебном порядке в течение 30 дней.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъвчера в 18:03

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«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

ТАССвчера в 22:52

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

РИА Новости04:23

СМИ сообщили о предложении дать должникам возможность избежать суда

РБК04:00

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

Коммерсантъ04:48

Коллекторы оценили идею расширить реестр Федеральной службы судебных приставов

Известия06:30

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54

России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10
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Политика

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Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
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Ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа

Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, оказывающих значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования.
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Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

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