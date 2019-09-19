Общество

Газета.RuГазета.RuСистему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно нововведению, у должника появится возможность погасить неуплату в досудебном порядке в течение 30 дней.
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с чего всё началось

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Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
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Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

РИА Новости04:23
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:40, Вашингтон
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Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

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Следующая министерская встреча по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС состоится в 20-х числах октября.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
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