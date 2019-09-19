Общество
Газета.RuСистему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Согласно нововведению, у должника появится возможность погасить неуплату в досудебном порядке в течение 30 дней.
Читать в источнике
Оценить482
с чего всё началось
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.Коммерсантъвчера в 18:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:40, Вашингтон
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Происшествия
В Грозном загорелся торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Пожар начался в магазине на первом этаже.
Вести.Ru 14:23
Хоккей
КХЛ. Питерский СКА в Москве переиграл «Динамо»
В Москве "Динамо" принимало лидера Дивизиона Боброва питерский СКА.
Вести.Ru 15:25
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Здоровье
В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего
По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
HotGeo 14:07
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Футбол
«Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play
Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play.
РБК 13:24
Футбол
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:58
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика
Украина назвала дату следующей встречи по газу с Украиной и ЕС
Следующая министерская встреча по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС состоится в 20-х числах октября.
Московский Комсомолец 12:09
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика
Путин потребовал исправить ошибки в военном импортозамещении
Владимир Путин указал на ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru 14:29
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Кино
Скончался актёр Сергей Афанасьев
Ореанда-Новости 10:32
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Политика
Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом
«Не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств», — передает РИА «Новости» слова адвоката, представляющего интересы детектива.
URA.Ru 14:48
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Наука
В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика
Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
Naked Science 17 сентября в 11:59
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru вчера в 09:51
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Футбол
«Арсенал» переиграл «Айнтрахт» в матче Лиги Европы
Лондонский "Арсенал" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:48
Общество
В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.
REGNUM 07:39
Космос
Космонавт на МКС нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором»
Московский Комсомолец 12:19
Политика
Названа дата выступления Зеленского на сессии Генассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН среду, 25 сентября.
Известия 15:19
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Гаджеты
Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android
Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.
Российская газета 10:42
Кино
Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом
На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22