Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСистему взыскания с граждан ждет полное обновление

В результате рынок агентского взыскания может вырасти в полтора раза уже в 2020 году, причем правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъ18:03

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России грозит «коллекторский» бум

URA.Ru20:10

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомости21:54

Жизнь российских должников серьезно усложнится в следующем году

SakhalinMedia.ru21:30

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Коммерсантъ18:03
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:50, Вашингтон
Наука

Пиво оберегает от развития диабета

Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru вчера в 09:00
Происшествия

СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье

Приморские следователи подали прокурору ходатайство о передаче дела об избиении подростка-инвалида в колледже Арсеньева из полиции в Следственный комитет, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Аврора Римская.
РИА Новости 19:11
Политика

Александр Осипов становится официальным губернатором Забайкалья

В Чите сегодня, 19 сентября, проходит важное событие — глава региона Александр Осипов, победивший с разгромным счётом на губернаторских выборах, официально вступит в должность губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 22:39
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Политика

Премьер Канады извинился за расистский грим

Российская газета 21:59
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Шоу-бизнес

«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность

Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru 14:00
Происшествия

Невеста умерла на пути к свадьбе

В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 22:41
Общество

Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников

Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета 17:32
Общество

«Диссернет» составил рейтинг 50 худших ректоров-плагиаторов России

Кто вошел в топ-50 худших ректоров России: За основу рейтинга было взято наличие плагиата в диссертации и еще пять показателей.
Snob.ru 15:25
Общество

У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Армия и оружие

Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru вчера в 16:16
Армия и оружие

Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов

Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна вчера в 12:57
Технологии

TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ

Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru 10:57
Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru 20:59
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Политика

В НАТО рассказали о «море Азимова»

В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
Lenta.ru 22:10
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Футбол

Симеоне: «Ювентус» всегда опасен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью в матче 1 тура Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:2).
Чемпионат 20:07
Происшествия

Неизвестный угрожает взорвать метромост в Киеве

Вести.Ru 11:18
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Гаджеты

IPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max разобрали для сравнения батареи

Вьетнамский сайт опубликовал видео с разбором нового флагмана Apple. В ролике сравнили iPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max.
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Общество

В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко

Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
РИА Новости 04:14
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Армия и оружие

В США нашли у России танк мощнее «Арматы»

Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru 17:19
Футбол

«Локомотив» победил в гостевом матче ЛЧ впервые с 2002 года

В последний раз "Локомотив" выигрывал на выезде 29 октября 2002 года, когда в Турции обыграл "Галатасарай" с результатом 2:1. После этого команда в гостевых матчах Лиги чемпионов потерпела девять поражений и четыре раза сыграли вничью.
Газета.Ru 19:15
Здоровье

«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть

Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Происшествия

Якутского шамана похитили в Бурятии

Каким образом узнали о похищении, если в шаманском лагере нет связи - остается загадкой.
Байкал24 22:38
Политика

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
РБК 12:20
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