Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг.

с чего всё началось

В России изменится система взыскания долгов с граждан. Так, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсант» 19 сентября.

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

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