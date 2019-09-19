Общество

ИзвестияИзвестияМинюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

В России изменится система взыскания долгов с граждан. Так, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсант» 19 сентября.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

Известия01:55

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Коммерсантъвчера в 18:03

Россиянам будут давать 30 дней на возврат просроченного долга без суда

Реальное времявчера в 23:45

России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10

«Ъ»: ФССП и Минюст предлагают давать 30 дней на возврат просроченного долга без суда

ТАССвчера в 22:52

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54

ФССП и Минюст предложили дать 30 дней на возврат просроченного долга без суда

Life.ru00:08
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Общество

Минпросвещения просят не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным

Национальный родительский комитет выступил с просьбой не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика

Останки сотен россиян ошибочно вывозили в Японию долгие годы

Отмечается, что в Токио считали, что вывозят с российской территории останки военнопленных Японии, которые погибли во времена Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Политика

Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края

ГТРК Чита 00:39
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

Назван размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни на пенсии можно обеспечить, если после завершения трудовой деятельности сохранить доход на уровне 80–100% от зарплаты, говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанк».
Известия вчера в 10:39
Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика

«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова

Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Гаджеты

У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов

Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру вчера в 15:06
Политика

В Киеве заявили о готовности к отводу сил из Донбасса

Власти Украины готовы к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского в Донбассе, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Взгляд.ру вчера в 13:43
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины

В Европе устали от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнеров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде".
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.
Российская газета вчера в 23:41
Футбол

Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы

Вести.Ru вчера в 19:40
Общество

Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев

Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Футбол

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов

Sportbox.RU вчера в 16:53
Происшествия

В Якутии задержали шамана, который идет в Кремль «изгонять» Путина

Коммерсантъ 00:47
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com вчера в 06:09
Религия

Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Политика

Помпео: угрожающее поведение Ирана США терпеть не станут

Глава американского внешнеполитического ведомства США Майк Помпео по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что Белый дом не намерен попустительствовать "угрожающему поведению" Ирана.
Московский Комсомолец вчера в 19:06
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Происшествия

СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве

Столичные следователи завели уголовное дело после нападения на полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
РБК вчера в 13:36
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости 17 сентября в 05:34
Происшествия

Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru вчера в 12:44
Экономика

АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор

В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.
Ведомости вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что является фригидной

Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.
Дни24 вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Экономика

Россия проиграет США в битве за рынок СПГ

США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика

Американская разведка продолжает копать под Трампа

Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
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