Общество
ИзвестияМинюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан. Так, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсант» 19 сентября.
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с чего всё началось
Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг.Коммерсантъвчера в 18:03
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Общество
Минпросвещения просят не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным
Национальный родительский комитет выступил с просьбой не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика
Останки сотен россиян ошибочно вывозили в Японию долгие годы
Отмечается, что в Токио считали, что вывозят с российской территории останки военнопленных Японии, которые погибли во времена Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика
Назван размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни на пенсии можно обеспечить, если после завершения трудовой деятельности сохранить доход на уровне 80–100% от зарплаты, говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанк».
Известия вчера в 10:39
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова
Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Гаджеты
У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру вчера в 15:06
Политика
В Киеве заявили о готовности к отводу сил из Донбасса
Власти Украины готовы к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского в Донбассе, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Взгляд.ру вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
В Европе устали от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнеров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде".
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.
Российская газета вчера в 23:41
Футбол
Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы
Вести.Ru вчера в 19:40
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
Sportbox.RU вчера в 16:53
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com вчера в 06:09
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Политика
Помпео: угрожающее поведение Ирана США терпеть не станут
Глава американского внешнеполитического ведомства США Майк Помпео по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что Белый дом не намерен попустительствовать "угрожающему поведению" Ирана.
Московский Комсомолец вчера в 19:06
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Происшествия
СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве
Столичные следователи завели уголовное дело после нападения на полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
РБК вчера в 13:36
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 17 сентября в 05:34
Происшествия
Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru вчера в 12:44
Экономика
АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор
В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.
Ведомости вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что является фригидной
Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.
Дни24 вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Экономика
Россия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика
Американская разведка продолжает копать под Трампа
Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21