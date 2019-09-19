Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг.

с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в сознании Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.

Финансы ФРС США снова снизила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.

Происшествия В Златоусте после подрыва гранаты возбудили уголовное дело В челябинском Златоусте возбуждено уголовное дело после взрыва самодельной гранаты. Об этом сообщает областное управление СКР.

Энергетика Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Футбол Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию 17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Наука Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.

Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.

Армия и оружие В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.

Политика Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» для Донбасса Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.

Политика В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова» Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".

Футбол «Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер» Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Здоровье В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Шоу-бизнес Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.