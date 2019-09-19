Общество
КоммерсантъСистему взыскания с граждан ждет полное обновление
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг.Коммерсантъвчера в 18:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Финансы
ФРС США снова снизила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.
Известия вчера в 15:17
Происшествия
В Златоусте после подрыва гранаты возбудили уголовное дело
В челябинском Златоусте возбуждено уголовное дело после взрыва самодельной гранаты. Об этом сообщает областное управление СКР.
REGNUM 00:17
Происшествия
Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР
РИА Новости вчера в 09:11
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол
Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы
Вести.Ru вчера в 19:40
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Игры
Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare
News.ru 16 сентября в 05:06
Энергетика
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Футбол
Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Наука
Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.
Известия вчера в 21:29
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» для Донбасса
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.
REGNUM 00:21
Политика
В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
"Нью-Джерси Девилз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Здоровье
В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС
Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС.
КП - Челябинск вчера в 07:42
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Шоу-бизнес
Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Lenta.ru 17 сентября в 05:59
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59