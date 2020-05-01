Армия и оружие

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаИзраиль нанес ракетные удары по Сирии

Ракетный удар нанесли вертолеты израильских ВВС по юго-западному району Сирии, 1 мая сообщило SANA. По данным агентства, Израиль выпустил пять ракет со стороны Голанских высот по позиции сирийской армии, расположенной в 40 км от Дамаска.
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