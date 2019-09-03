Армия и оружие
Российская газетаСистемы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
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