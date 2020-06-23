Армия и оружие
РБКСистемы ПВО сбили беспилотники боевиков возле российской базы в Сирии
«Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — добавил Щербицкий. Контр-адмирал уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, материальный ущерб инфраструктура базы не понесла.
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Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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