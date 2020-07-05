Армия и оружие
РИА НовостиСистемы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World. По информации портала, тесты начались 4 июля и продлятся до 26 ноября.
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Аналитик: Увольнения пилотов F-16 в Турции серьёзно подорвали военные возможности страны
Московский Комсомолец Турция07:47
Российские С-400 трижды испытаны Турцией на американских «стелсах» F-22 и F-35
Shraibikus News05 июля в 02:29
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Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
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Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
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Десктопные Renoir становятся всё интереснее: Ryzen 7 4700G разогнали выше 4,7 ГГц «на воздухе»
Столь высокая частота потребовала значительного увеличения напряжения на ядре, которое составило 1,425 В. Настолько высокое значение напряжения скорее всего не лучшим образом скажется на долголетии процессора при долгосрочном использовании, но зафиксированный разгон, очевидно, носил краткосрочный характер.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
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Правительство России разрешило авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры
Москва, 7 июля 2020, 20:54 — REGNUM Правительство Российской Федерации разрешило выдавать клиентам авиакомпаний ваучеры вместо денег за возврат авиабилетов.
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Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в суде
Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о скором подписании нового контракта с лидером атак команды Артёмом Дзюбой.
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Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали»
В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».
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Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
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Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
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Малышева рассказала, что поможет Казахстану преодолеть эпидемию коронавируса
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