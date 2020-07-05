Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World. По информации портала, тесты начались 4 июля и продлятся до 26 ноября.

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

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