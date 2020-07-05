Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСистемы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World. По информации портала, тесты начались 4 июля и продлятся до 26 ноября.
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Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

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Аналитик: Увольнения пилотов F-16 в Турции серьёзно подорвали военные возможности страны

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В Турции российские С-400 лихо испытали на американских F-22 и F-35

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Российские С-400 трижды испытаны Турцией на американских «стелсах» F-22 и F-35

Shraibikus News05 июля в 02:29
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Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве вечером ожидаются ливни, грозы, местами сильные, высока вероятность града, шквала, смерчей.
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Матч 27-го тура РПЛ «Арсенал» - «Крылья Советов» начнется в 20:30 по московскому времени.
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ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
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КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке

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ТАСС вчера в 11:34
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

В середине прошлого месяца Компания Nord Stream 2 AG обратилась к датскому регулятору с просьбой смягчить требования к трубоукладочным судам и допустить к работам корабль с якорным позиционированием.
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Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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