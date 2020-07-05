В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Расположенные на авиабазе Мюртед системы ПВО тестируют на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

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