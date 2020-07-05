Армия и оружие
Российская газетаСистемы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Расположенные на авиабазе Мюртед системы ПВО тестируют на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.
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Российские С-400 трижды испытаны Турцией на американских «стелсах» F-22 и F-35
Shraibikus News05 июля в 02:29
Аналитик: Увольнения пилотов F-16 в Турции серьёзно подорвали военные возможности страны
Московский Комсомолец Турция07:47
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Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас».
RT на русском 14:56
Происшествия
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей выросла до 45 процентов
Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива".
Вести.Ru 04:34
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика
Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе США из ВОЗ
Вашингтон, 7 июля 2020, 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:36
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Футбол
Белезоглу стал первым игроком, который забивал в чемпионате Турции в четырех разных десятилетиях
Полузащитник «Фенербахче» Эмре Белезоглу отметился забитым голом в матче 31-го тура чемпионата Турции против «Генчлербирлиги».
Sport24.ru 15:08
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
Футбол
Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
Авто
Стартовал прием заказов на обновленный Volkswagen Tiguan
Берлин, 7 июля 2020, 12:51 — REGNUM Европейские дилеры Volkswagen приступили к приёму заказов на рестайлинговый кроссовер Tiguan.
REGNUM 05:51
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Футбол
Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».
RT на русском 15:25
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Футбол
«Ростов» подписал контракт с нападающим молодежной сборной Македонии
Советский спорт 13:15
Политика
На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации
"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook.
РИА Новости 15:01
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Футбол
Гендиректор «Зенита» раскрыл планы на летнее трансферное окно
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно.
Газета.Ru 14:36
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06