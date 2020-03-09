Энергетика

Народные новостиНародные новостиСитуация на нефтяном рынке изменится после распада сделки ОПЕК+

Управляющий директор Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию Бранко Терзик дал прогнозы ситуации на нефтяном рынке после распада сделки ОПЕК+.
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Эксперт предсказал серьезный передел нефтяного рынка

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Эксперт предсказал Саудовской Аравии доминирование на рынке нефти

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Американский эксперт предсказал передел рынка нефти в пользу Саудовской Аравии

ПРАЙМвчера в 21:17

После распада сделки ОПЕК+ нефтяной рынок ждет передел

ФАНвчера в 23:15

Ситуация на нефтяном рынке изменится после распада сделки ОПЕК+

Народные новостивчера в 23:58
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Энергетика

Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Массовая перестрелка байкеров произошла в США

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Третий сезон научно-фантастического сериала, известного в России под названием "Мир дикого запада", получил в целом положительные оценки западных кинокитиков.
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Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
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Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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Ранее РИА LIVE24 сообщало, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса.
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
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В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
BFM.ru 07 марта в 02:51
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Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
News.ru вчера в 20:41
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Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

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Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей вчера в 03:43
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
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В России вегетарианство назвали особо опасным

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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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Общество

Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

Согласно новому докладу, в список десяти крупнейших экспортеров оружия впервые вошла Южная Корея, ее продажи увеличились на 143% по сравнению с 2010–2014 годами.
РИА Новости вчера в 19:08
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Бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их бурном романе

Bimru.ru 07 марта в 09:35
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В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса

Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
ФедералПресс вчера в 10:10
Происшествия

Из-под завалов рухнувшей гостиницы в Китае извлечены 50 человек

Всего в здании находились порядка 70 человек. На данный момент известно, что из-под завалов были извлечены 50 человек.
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Футбол

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Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Общество

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Комсомольская правда вчера в 01:55
Биатлон

Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
News.ru вчера в 12:32
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Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
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Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости вчера в 12:07
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии

По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.
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Теннис

Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Монтеррее

Украинка Элина Свитолина завоевала титул на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
РИА Новости 00:24
Технологии

Ученые рассказали о вреде смартфонов и компьютеров для мозга

Ferra вчера в 04:21
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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