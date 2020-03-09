Энергетика
Народные новостиСитуация на нефтяном рынке изменится после распада сделки ОПЕК+
Управляющий директор Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию Бранко Терзик дал прогнозы ситуации на нефтяном рынке после распада сделки ОПЕК+.
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