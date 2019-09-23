Путешествия
RT на русскомСитуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 19:16, Вашингтон
Политика
Конгресс США допускает импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Американский конгресс допускает импичмент лидера страны Дональда Трампа, если будут найдены свидетельства давления с его стороны на лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.
Политика Сегодня вчера в 15:31
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Здоровье
Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии
Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.
Газета.Ru 21 сентября в 21:41
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС 11:49
Гаджеты
В Google Play появилась платная подписка на игры и приложения
Huawei: наш новый флагманский смартфон выйдет без сервисов Google читайте также Игры и приложения, доступные в рамках Google Play, помечаются специальным разноцветным значком.
Вести.Хайтек 14:32
Экономика
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум
С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 14:09
Происшествия
Хакер из России признал свою вину в крупнейшей краже данных
Российский хакер Андрей Тюрин признался в краже данных более чем 80 млн данных клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co. и других компаний, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 18:18
Здоровье
Скворцова рассказала в ООН об успехах России в борьбе с туберкулезом
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН рассказала о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ.
Известия вчера в 20:10
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Культура
Вышел в эфир выпуск «Танцы на ТНТ» с кастингом в Красноярске
НГС24 вчера в 20:14
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Хоккей
Хоккейный ЦСКА по буллитам обыграл СКА в матче КХЛ
Красная весна 16:27
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК 07:08
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Происшествия
В Камеруне освободили похищенных пиратами российских моряков
Захваченные 15 августа пиратами у берегов Камеруна российские моряки освобождены и в скором времени вернутся домой.
Суть событий вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино
В интернете появились сведения, что Лариса Долина организовала свалку рядом с загородным домом в Славино.
OAnews вчера в 01:41
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36