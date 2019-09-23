Путешествия
RT на русскомСитуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино
OAnews вчера в 01:41
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Коммерсантъ 07:52
Здоровье
Минздрав предложил бесплатно выдавать лекарства россиянам
Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике.
Известия вчера в 07:26
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Шоу-бизнес
Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у актрисы прощения в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.
РИА Новости 05:38
Футбол
Президент «Урала»: «Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова. Как они могут его забрать?»
С «Уралом» никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова.
Sport24.ru 05:05
Политика
Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Политика
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения главы государства с его поста.
ТАСС 04:24
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Общество
Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии
LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Происшествия
Горничную российского чиновника заподозрили в краже драгоценностей на 10 млн рублей
Советника главы Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова обокрали на 10 млн рублей, в преступлении заподозрили его горничную, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:57
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Футбол
Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера
Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Энергетика
Дания останавливает добычу газа и переходит на российский
Дания останавливает добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра (Tyra) и будет замещать выпадающие объемы газом из России, а также из Норвегии и Нидерландов через Германию.
ИА REX 20 сентября в 10:15
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Авто
Toyota продала 10 млн Land Cruiser
31 августа Toyota отмечает продажу 10-миллионного Land Cruiser, самой продаваемой модели на рынке.
32CARS.ru 21 сентября в 09:14
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Космос
Обнаружены «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему
В результате ученым удалось обнаружить «врата» для комет, которые входят в Солнечную систему.
Территория новостей 02:31
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Общество
Самара попала в список городов, жители которых чувствуют себя бедными
Из 200 городов Самара оказалась на 75 месте, Сызрань - на 144, у Новокуйбышевска 148 позиция в рейтинге, а Тольятти попал на 155 строчку.
Другой город (Самара) 06:30
Политика
На Южном Урале назначили новых министров
В пресс-службе областного правительства сообщили, что работу по обновлению кадрового состава правительства продолжат, тем не менее остальные руководители органов исполнительной власти пока сохранили свои должности и вернутся к обязанностям, которые выполняли до роспуска правительства.
Губерния (г. Челябинск) 07:01
Экономика
В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум
В Министерстве экономического развития предложили оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 06:47