Экономика
RT на русскомСитуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Волейбол
Волейболисты сборной Польши обыграли немцев и вышли в полуфинал ЧЕ
Мужская сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Германии и вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
РИА Новости 15:42
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Авто
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый дизельный двигатель
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил дизельный двигатель объёмом два литра, работающий в паре с семискоростной КП.
Tvoe-avto.com 21 сентября в 02:52
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС вчера в 14:31
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Авто
Renault выпустит обновленную версию хэтчбека Kwid
Напомним, что недавно Renault представил электроверсию модели Kwid. Отмечается, что запас хода новинки составляет 250 километров.
CarsWeek.ru вчера в 09:27
Политика
Представитель Госдепа заявил о готовности США к переговорам с Ираном
США готовы к переговорам с Ираном, выбор за Тегераном, заявил спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.
РИА Новости 16:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес
Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову
Ольга Бузова, основавшая в 2018 году бренд Buzfood напополам с «Арчер мьюзик продакшн» Татьяны Стрельниковой, в убытке не оказалась.
Телепрограмма 12:06
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Здоровье
Врачи назвали 5 неизлечимых болезней, которые страшнее рака
Актуальные Новости 02:03
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания 09:18
Здоровье
В России начнут бесплатно выдавать лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о том, что ведомство готовит проект закона,в рамках которого пациенты будут получать жизненно необходимые им лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
News-24.ru 00:35
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда 09:25
Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2», назвав его угрозой для энергобезопасности Европы.
RT на русском 16:53
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Авто
Россиян предупреждают о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный 14:08
Политика
Конгресс США допускает импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Американский конгресс допускает импичмент лидера страны Дональда Трампа, если будут найдены свидетельства давления с его стороны на лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.
Политика Сегодня вчера в 15:31
Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28