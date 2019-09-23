Путешествия

Радио МаякРадио МаякБанкротство Thomas Cook не повлияет на российский «Интурист»

Банкротство британской компании Thomas Cook не повлияет на отдых клиентов и деятельность российского туроператора "Интурист", который является дочкой британского. Об этом заявил "Интерфаксу" исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин.
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Cook замкнулся

Коммерсантъ23 сентября в 16:01

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

РБК23 сентября в 04:52

Принимающая компания в Турции поддержит российский «Интурист» после банкротства Thomas Cook

Интерфакс23 сентября в 08:45

Ирина Тюрина: «Банкротство Thomas Cook российских туристов не коснется»

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Интурист: ситуация с Thomas Cook не отразится на деятельности компании

Travel Russian News23 сентября в 05:04

Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо

Телеканал 360°23 сентября в 12:16

Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» и «Библио-Глобуса»

ТАСС23 сентября в 04:54
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Жителей трёх сёл в Алтайском крае предупредили о падении частей ракет

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Сотрудник пограничного управления ФСБ региона застрелен из табельного оружия В Брединском районе Челябинской области нашли тело 34-летнего сотрудника пограничного управления ФСБ по региону.
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Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

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Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
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МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Культура

Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen

Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания вчера в 12:15
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Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
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В Салехарде исчезла вакцина от гриппа.
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Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
РБК 02:46
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Общая газета.RU вчера в 17:24
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Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
Политика

В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».
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Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.
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ASUS представила в России ноутбук в достаточно необычном форм-факторе.
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Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
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Спорт

Шубенков ответил на желание Ласицкене покинуть Россию

News.ru вчера в 09:09
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Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
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Слуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму

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Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»

Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
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Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
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Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

REGNUM вчера в 09:54
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