Путешествия
Радио МаякБанкротство Thomas Cook не повлияет на российский «Интурист»
Банкротство британской компании Thomas Cook не повлияет на отдых клиентов и деятельность российского туроператора "Интурист", который является дочкой британского. Об этом заявил "Интерфаксу" исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин.
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Принимающая компания в Турции поддержит российский «Интурист» после банкротства Thomas Cook
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