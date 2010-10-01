Путешествия
РБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Продажи «Интуриста» растут после утреннего падения из-за банкротства Thomas Cook
Интерфаксвчера в 11:04
Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо
Телеканал 360°вчера в 12:16
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:06, Вашингтон
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Технологии
Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".
РИА Новости 05:22
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Авто
Опубликована информация о Kia Sorento нового поколения
Судя по шпионским фото, которые были опубликованы накануне, Kia Sorento следующей генерации получит дизайн передней части кузова в стиле нового Seltos с растянутой фирменной решеткой "нос тигра" и зауженной головной оптикой на светодиодах.
Новые автомобили 22 сентября в 23:16
Наука
Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
Газета.Ru вчера в 10:57
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru вчера в 04:13
Происшествия
Жена и представитель Гармаша опровергли сообщения о его госпитализации
Официальный представитель Сергея Гармаша Олег Будрин заявил «Ридусу», что информация о госпитализации не соответствует действительности.
BFM.ru 05:15
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском 22 сентября в 19:03
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия
Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца
Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.
REGNUM 05:56
Политика
Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
После официального вступления в должность губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к жителям региона, поблагодарив их за поддержку и оказанное доверие.
Newdaypost.ru 04:14
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.
Газета.Ru 05:53
Политика
Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на гражданство РФ
Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
RT на русском 00:05
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Происшествия
Под Москвой водитель сбил двух полицейских
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как автомобиль сбивает двух сотрудников полиции на пешеходном переходе.
Lenta.ru 05:23
Футбол
Nike станет новым спонсором «Ливерпуля»
Metaratings вчера в 13:10
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Общество
Из-за ролика о геях ректора уральского вуза ждет новый скандал
Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ) Яков Силин допустил серьезную ошибку, выпустив видеообращение о ЛГБТ-скандале в вузе, считают политологи.
URA.Ru 05:44
Экономика
Трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году
Коммерсантъ 05:52
Авто
Узбекская марка Ravon вернулась в Россию с тремя моделями
Седан Chevrolet Aveo под именем Ravon Nexia R3 оценён в 670 000–748 000.
Драйв вчера в 04:11
Футбол
У Александра Кокорина нашли сразу 47 штрафов за нарушения ПДД
У футболиста Александра Кокорина обнаружили сразу 47 штрафов от ГИБДД за превышение скорости на дорогах, которое составляло 20-30 километров в час.
Пятый канал 05:01
Политика
Украина отказалась от участия в ПАСЕ
Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения туда России.
Украина.ру 04:03