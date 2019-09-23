Экономика
RT на русскомСитуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Футбол
Кононов, Хохлов, Шаронов – подвисшие тренеры РПЛ, сезон-2019/20
Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил "Крылья" в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится.
Чемпионат 10:35
Здоровье
Екатеринбуржцев предупредили о всплеске энтеровирусных инфекций
Сезонный подъем заболеваемости кишечными инфекциями в уральской столице продолжается.
Уралинформбюро 07:23
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под шуткой про Кононова
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на лайк генерального директора красно-белых Томаса Цорна под шуткой про главного тренера команды Олега Кононова в социальных сетях.
RT на русском 12:21
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
ЖКХ
В Москве начали подачу отопления в жилые дома
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.
RT на русском 08:27
Происшествия
Освобожденные из плена в Камеруне моряки возвращаются в Россию
Трое российских моряков, которые были в числе захваченных пиратами в плен в Камеруне, возвращаются в Россию в понедельник, сообщили ТАСС в Российском профессиональном союзе моряков.
ТАСС 07:56
Энергетика
Нефть Brent держится выше $64 за баррель
Нефть марки Brent переместилась в «красную зону», однако всё ещё держится выше $64 за баррель, 23 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:28
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал предзаказ на минисмартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Авто
Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe вчера в 13:54
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Общество
Эмилия Кларк блеснула на «Эмми» в платье с гигантским декольте
Звезда впечатлила публику своим внешним видом – 32-летняя актриса появилась перед камерами репортеров в платье с гигантским вырезом декольте.
Bimru.ru 06:47
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Экономика
АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс 08:06
Происшествия
Поставки нефти по «Дружбе» восстановлены после утечки в Польше
Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» восстановлены после устранения утечки на территории Польши.
News.ru 04:32
Общество
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Общество
Представители России назвали пять ошибок гаагского трибунала по делу ЮКОСа
Гаагский арбитражный трибунал допустил пять серьезных ошибок при рассмотрении иска бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС к России, заявил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы Москвы.
РИА Новости 09:22