Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

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