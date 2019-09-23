Экономика

RT на русскомRT на русскомСитуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Cook замкнулся

Коммерсантъ16:01

Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» и «Библио-Глобуса»

ТАСС04:54

Принимающая компания в Турции поддержит российский «Интурист» после банкротства Thomas Cook

Интерфакс08:45

Ирина Тюрина: «Банкротство Thomas Cook российских туристов не коснется»

Новые Известия07:34

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

РБК04:52

Банкротство Thomas Cook не повлияет на деятельность российских туроператоров

Эхо Москвы08:00

Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо

Телеканал 360°12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 22:23, Вашингтон
Культура

Блогер Денис Оптимисстер встретился с поклонниками в Улан-Удэ

Перед лекцией блогер побеседовал со своими поклонниками и подписал книги, которые можно было приобрести на месте.
Байкал-Daily 21:31
Происшествия

Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушен, эвакуация экипажа завершена

Вести.Ru 20:24
Гаджеты

Компания Xiaomi опубликовала исходный код смартфона Redmi Note 8

Китайский бренд Xiaomi опубликовал исходный код новейшего смартфона Redmi Note 8, презентация которого состоялась совсем недавно.
Vevby.ru вчера в 13:57
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках

В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета 21:40
Хоккей

Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу

Чемпионат 13:45
Армия и оружие

Россия превратила советскую артустановку в высокоточное оружие

ГЛАС.RU 07:59
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Здоровье

Раскрыта главная опасность для здоровья всего человечества

Наибольшую опасность повышение температуры воздуха представляет для беременных женщин, пожилых людей и малолетних детей, сообщает издание Science Alert.
Московский Комсомолец 09:30
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом для проезда машин

BFM.ru 09:52
Космос

NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну

Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.
РБК 21:26
Единоборства

В Екатеринбурге триумфально завершился чемпионат мира по боксу

Российские боксеры завоевали три золотых и одну бронзовую медали на чемпионате мира в Екатеринбурге.
Вести.Ru 21 сентября в 19:47
Политика

Соловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России

Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России.
Lenta.ru 21:33
Армия и оружие

Шойгу назвал число военных баз США по всему миру

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика

Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства

Газета.Ru 21:00
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Интернет

Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Происшествия

В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг

Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг.
РБК вчера в 10:57
Футбол

Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

РИА Новости 16:03
Наука

В Самаре создали лазер, способный защитить планету от астероидов

Известия 20:43
Космос

На Марсе могут быть гигантские запасы воды

Американские ученые напоминают, что на Земле существуют подземные моря, поэтому что-то подобное может быть найдено и на Марсе.
Утро.ru 21:06
Футбол

Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru 10:35
Футбол

«Барселона» завершит реконструкцию стадиона «Камп Ноу» к 2024 году

Sport24.ru 11:01
Здоровье

В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд

Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
Московский Комсомолец 12:21
Политика

Политолог оценил идею международного договора по Украине

Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда 09:25
Здоровье

Врачи рассказали о полезных свойствах жвачки

Специалисты считают, что использование жвачки после каждого приема еды в течение 10-15 минут поможет поддерживать в тонусе жевательные мышцы, увеличить кровоток в пародонте и сохранить здоровье зубов, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01:59
Происшествия

На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка

РБК 15:23
Технологии

Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу

"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Происшествия

Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение

Российская газета 22:06
Авто

В Калуге стартует производство полноприводных Citroen и Peugeot

Tvoe-avto.com 08:18
Экономика

В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное