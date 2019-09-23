Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Культура Блогер Денис Оптимисстер встретился с поклонниками в Улан-Удэ Перед лекцией блогер побеседовал со своими поклонниками и подписал книги, которые можно было приобрести на месте.

Гаджеты Компания Xiaomi опубликовала исходный код смартфона Redmi Note 8 Китайский бренд Xiaomi опубликовал исходный код новейшего смартфона Redmi Note 8, презентация которого состоялась совсем недавно.

Происшествия Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.

Здоровье Раскрыта главная опасность для здоровья всего человечества Наибольшую опасность повышение температуры воздуха представляет для беременных женщин, пожилых людей и малолетних детей, сообщает издание Science Alert.

Космос NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.

Единоборства В Екатеринбурге триумфально завершился чемпионат мира по боксу Российские боксеры завоевали три золотых и одну бронзовую медали на чемпионате мира в Екатеринбурге.

Армия и оружие Шойгу назвал число военных баз США по всему миру Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Происшествия В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг.

Космос На Марсе могут быть гигантские запасы воды Американские ученые напоминают, что на Земле существуют подземные моря, поэтому что-то подобное может быть найдено и на Марсе.

Футбол Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.

Здоровье В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».

Политика Политолог оценил идею международного договора по Украине Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.

Здоровье Врачи рассказали о полезных свойствах жвачки Специалисты считают, что использование жвачки после каждого приема еды в течение 10-15 минут поможет поддерживать в тонусе жевательные мышцы, увеличить кровоток в пародонте и сохранить здоровье зубов, передает РИА «Новости».

Технологии Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу "Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".