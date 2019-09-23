Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Здоровье Екатеринбуржцев предупредили о всплеске энтеровирусных инфекций Сезонный подъем заболеваемости кишечными инфекциями в уральской столице продолжается.

Футбол Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в «Реал» Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не подтвердил информацию о возможном назначении в мадридский «Реал».

Футбол «Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.

Происшествия Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.

Политика Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.

Политика Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.

Экономика Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.

Шоу-бизнес Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей Известный врач и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, лечится от опухоли мозга последней стадии.

Здоровье В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд В 2017 году в Россию было ввезено 892 тысячи тонн пальмового масла, а в прошлом году — уже 1 миллион 60 тонн.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Политика США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.

Хоккей СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.

Политика Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать в батальоне «Азов».

Авто На российский рынок выйдет дорестайлинговый Haval H9 Хоть обновление Haval H9 коснулось китайского авторынка, российские покупатели ещё смогут приобретать дорестайлинговые авто.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Космос Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.

Происшествия Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.