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ИзвестияСитуация с гражданами Азербайджана в лагере в Дагестане нормализована
Ситуация с требующими пропуска через российско-азербайджанскую границу гражданами Азербайджана, которые находятся в несанкционированном лагере в Дагестане, нормализовалась. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев во вторник, 16 июня.
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Политика
Макрон не приедет на парад Победы в Москву 24 июня
Политическая Экспертиза 05:14
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Политика
Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд 15 июня приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж.
Свободная Пресса 08:58
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва 10:00
Экономика
«Газпром нефть» выплатит очередные рекордные дивиденды
Как говорится в сообщении "Газпром нефти", одобрены дивиденды по результатам деятельности в 2019 году в размере 37,96 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию).
Интерфакс 10:32
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Здоровье
44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
Всего в Приамурье выявлено 1062 случая коронавируса.
Телепорт 02:58
Общество
АТОР спрогнозировала отказ Европы открыть границы для россиян
Россия, скорее всего, не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля.
Вечерняя Москва 14:48
Кино
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре
Создатель легендарного фильма Бойцовский клуб режиссер Дэвид Финчер представит свою новую картину Манк на стриминговом сервисе Netflix.
NewInform вчера в 11:19
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Футбол
Далер Кузяев может перейти в «Марсель»
В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Чемпионат 14:30
Общество
Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю
Число жертв коронавируса в США к октябрю превысит 201 тысячу, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.
РИА Новости 21:21
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек
Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, об этом свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.
Ведомости 20:14
Энергетика
Турецкие компании отказываются платить «Газпрому»
Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.
Вести.Ru 10:58
Гаджеты
Фотографии моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro
На фотографиях показаны четыре модели новых смартфонов iPhone 12.
Evo-rus.com 04:00
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Здоровье
Министр здравоохранения Красноярского края вылечился от коронавируса
Министр здравоохранения Борис Немик сегодня официально приступил к работе после завершения курса лечения и получения отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию, рассказали в пресс-службе министерства.
ИА Запад24 05:24
Армия и оружие
Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20
Министерство обороны Китая отмечает, что это первый перелёт транспортного самолёта Y-20 из Китая в Москву.
Военное обозрение 07:21
Общество
«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»
В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru 20:16
Политика
Выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний одобрили в сенате США
Комитет сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на реализацию проектов, которые позволят сократить время на подготовку ядерного испытания.
News.ru 20:41
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Экономика
Граждане экономят на еде и повседневных товарах
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ 18:30
Общество
Жириновский предложил установить зарплатные стандарты
Владимир Жириновский предложил установить в России стандарт уровня заработной платы.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Авто
Узбекские Chevrolet появились в России: цены известны
Продажи бюджетных автомобилей начались на российском рынке. Недорогие модели Chevrolet вернулись на российский рынок.
Quto.ru 05:27
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12