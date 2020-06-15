Ситуация с требующими пропуска через российско-азербайджанскую границу гражданами Азербайджана, которые находятся в несанкционированном лагере в Дагестане, нормализовалась. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев во вторник, 16 июня.

Ситуация с гражданами Азербайджана в лагере в Дагестане нормализована

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