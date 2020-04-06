Коронавирус
РБКБеглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города.
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Александр Беглов – о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Обстановка ухудшается с каждым днем»
КП - Санкт-Петербург10:53
Александр Беглов заявил, что Петербург по распространению коронавируса на три недели отстает от Москвы
Петербургский дневник10:01
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Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Российские военные проводят дезинфекцию в Сербии
Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, проводят мероприятия по дезинфекции.
Общество
Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Происшествия
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
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У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Кино
Disney сообщила новые даты премьер перенесенных фильмов
Происшествия
Школьник, который нарушил карантин, найден мертвым в Москве
В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
Экономика
Власти утвердили максимальный размер займов для кредитных каникул
Правительство утвердило максимальную сумму займа для кредитных каникул во время пандемии коронавируса.
Общество
«Росатом» вернул из Бангладеш 178 сотрудников из-за коронавируса
Госкорпорация "Росатом" организовала возвращение из Бангладеш в Нижний Новгород 178 сотрудников, задействованных в строительстве АЭА "Руппур".
Здоровье
ЦОЗ Украины: Женщины умирают от коронавируса в полтора раза чаще мужчин
Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины опубликовал статистические данные по смертности от коронавируса в стране.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
В Москве разработали алгоритм выбора места лечения при COVID-19
Важно убедиться, что пациент действительно находится дома, а не разносит COVID-19 по городу.
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Хоккей
Панарин о самоизоляции в США: фляга уже подъезжает немножко
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Артемий Панарин рассказал, как он справляется с режимом самоизоляции в связи с коронавирусом в США.
Общество
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина
Общество
Правительство ввело ограничения на продажу масок
В пeречень медицинских изделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Экономика
Акции Сбербанка заняли почти 30% в портфелях частных инвесторов
На неделе со 2 по 6 марта приток средств частных инвесторов в российские акции составил ₽30,4 млрд.
Общество
Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом
Коронавирусом COVID-19 заразились уже больше тысячи военнослужащих США. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии
Москва, 6 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».