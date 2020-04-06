Коронавирус

РБКРБКБеглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства города.
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Александр Беглов о распространении коронавируса: Обстановка ухудшается с каждым днем

Город+11:31

Александр Беглов – о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Обстановка ухудшается с каждым днем»

КП - Санкт-Петербург10:53

Обстановка по коронавирусу в Петербурге ухудшается с каждым днем — Беглов

REGNUM08:54

Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

ТАСС09:15

Беглов: Петербург отстаёт от Москвы на три недели по распространению коронавируса, обстановка ухудшается

Фонтанка.Ру09:11

Александр Беглов заявил, что Петербург по распространению коронавируса на три недели отстает от Москвы

Петербургский дневник10:01

Беглов оценил ситуацию с распространением коронавируса в Петербурге

РИА Новости09:47
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Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Футбол

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 12:12
Армия и оружие

Российские военные проводят дезинфекцию в Сербии

Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, проводят мероприятия по дезинфекции.
Коммерсантъ вчера в 11:28
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 08:03
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru вчера в 11:30
Происшествия

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

Lenta.ru 12:56
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Bimru.ru 05:37
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv вчера в 16:33
Кино

Disney сообщила новые даты премьер перенесенных фильмов

ИА Красная Весна 03 апреля в 16:58
Происшествия

Школьник, который нарушил карантин, найден мертвым в Москве

В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
Московский Комсомолец 13:01
Экономика

Власти утвердили максимальный размер займов для кредитных каникул

Правительство утвердило максимальную сумму займа для кредитных каникул во время пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 04:00
Общество

«Росатом» вернул из Бангладеш 178 сотрудников из-за коронавируса

Госкорпорация "Росатом" организовала возвращение из Бангладеш в Нижний Новгород 178 сотрудников, задействованных в строительстве АЭА "Руппур".
РЕН ТВ 16:38
Здоровье

ЦОЗ Украины: Женщины умирают от коронавируса в полтора раза чаще мужчин

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины опубликовал статистические данные по смертности от коронавируса в стране.
Евразия Daily 11:30
Происшествия

Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Lenta.ru 16:52
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Здоровье

В Москве разработали алгоритм выбора места лечения при COVID-19

Важно убедиться, что пациент действительно находится дома, а не разносит COVID-19 по городу.
Москва 24 07:55
Происшествия

Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Вести.Ru 12:53
Хоккей

Панарин о самоизоляции в США: фляга уже подъезжает немножко

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Артемий Панарин рассказал, как он справляется с режимом самоизоляции в связи с коронавирусом в США.
RT на русском 16:44
Общество

Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина

FreeNews-Volga 00:29
Общество

Правительство ввело ограничения на продажу масок

В пeречень медицинских изделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
Известия 15:49
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 04:11
Экономика

Акции Сбербанка заняли почти 30% в портфелях частных инвесторов

На неделе со 2 по 6 марта приток средств частных инвесторов в российские акции составил ₽30,4 млрд.
РБК 14:23
Общество

Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом

Коронавирусом COVID-19 заразились уже больше тысячи военнослужащих США. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона.
Газета.Ru 14:52
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Общество

ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

Москва, 6 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».
REGNUM 11:24
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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