Коронавирус
Вечерний курьерВ Петербурге ситуация с коронавирусом стабилизируется к середине мая
После майских праздников в Петербурге может стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса, считает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.
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Ситуация развивается, как мы и планировали, мы пика пока не достигли, к сожалению, но, слава богу, ситуация развивается без лавинообразного увеличения числа новых случаев. Есть ощущение, что к середине мая мы должны выйти на стабилизацию.
— Евгений Шляхто, российский учёныйИнтерфакс - Россия 05:39
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Глава рабочей группы по КОВИД дал прогноз по заболеваемости на майские праздники
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