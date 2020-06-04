Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прирост заболевших за последние сутки составил 8831 человек. Общее число выявленных зараженных — более 441,1 тыс.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Коммерсантъ05:48

Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России улучшается

ТАСС05:39

Кремль оценил прогноз Собянина по коронавирусу

Московский Комсомолец05:25

В Кремле прокомментировали прогноз Собянина о возврате к прежней жизни

РБК05:30

Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, заявил Песков

РИА Новости05:25

Кремль прокомментировал прогноз Собянина по возвращению к нормальной жизни

Lenta.ru05:19

Песков переадресовал вопрос о сроках возвращения России к нормальной жизни

Газета.Ru05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
191
Политика

Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
32
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
185
Общество

Самоизоляция утроила количество уязвимых компьютеров в России

Специалисты DeviceLock сообщили о том, что на территории РФ количество уязвимых для взлома компьютеров увеличилось на 230 процентов.
Discover24 03:45
Политика

Песков: коронавирус не помешает голосованию в регионах России

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Песков заявил, что всенародное голосование по поправкам к Конституции России, назначенное на 1 июля, не будет угрожать здоровью людей при соблюдении санитарных мер.
REGNUM 05:51
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
213
Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
115
Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
219
Политика

Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко

Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Российская газета 05:03
1
Общество

Первые «Пятёрочки» в Калининградской области откроют 26 июня

В Калининградской области первые "Пятёрочки" откроются 26 июня.
Клопс 05:20
Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
826
Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Крыма и Кубани

АБН 00:25
585
Общество

Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП РФ

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект.
Интерфакс вчера в 20:22
Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
39
Политика

Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

Lenta.ru 05:59
84
Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
51
Автоспорт

В Формуле 1 обсуждают проведение двух гонок в Сочи

По последним сведениям во Вьетнаме дали понять Формуле 1, что не особо заинтересованы в проведении Гран При осенью, поскольку тогда до второй гонки весной 2021-го пройдёт менее полугода.
F1news.ru 05:42
Футбол

Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Происшествия

Лидера таганской ОПГ связали с убийством Деда Хасана

Lenta.ru 05:54
Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО. Есть пострадавшие

The Нефть 01:08
11
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
475
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
1,9K
Общество

Мишустин анонсировал квоты на обязательные закупки российских товаров

Москва, 4 июня 2020, 13:05 — REGNUM В России планируется ввести квоты на госзакупки товаров отечественных производителей.
REGNUM 06:05
Политика

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
2
Космос

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Кино

Том Холланд поделился новыми фото со съемок «Человека-паука: Возвращение домой»

Popcornnews.ru 06:00
Культура

Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Юрий Лоза раскритиковал певца Киркорова за странную шутку про аппендицит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:04
272
Политика

В Москве приземлился второй самолет с американскими аппаратами ИВЛ

РИА Новости 04:28
4
Здоровье

Степанов объяснил, почему растет суточный прирост больных COVID-19 на Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что увеличение суточного прироста заболевших коронавирусом в стране связано со смягчением карантинных ограничений и несоблюдением рекомендаций.
Украина.ру 04:17
Политика

В Кремле напомнили принцип приглашения на Парад Победы

Российская газета 05:39
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное