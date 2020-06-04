Коронавирус
КоммерсантъКремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прирост заболевших за последние сутки составил 8831 человек. Общее число выявленных зараженных — более 441,1 тыс.
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Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
Политика
Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
Самоизоляция утроила количество уязвимых компьютеров в России
Специалисты DeviceLock сообщили о том, что на территории РФ количество уязвимых для взлома компьютеров увеличилось на 230 процентов.
Discover24 03:45
Политика
Песков: коронавирус не помешает голосованию в регионах России
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Песков заявил, что всенародное голосование по поправкам к Конституции России, назначенное на 1 июля, не будет угрожать здоровью людей при соблюдении санитарных мер.
REGNUM 05:51
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Политика
Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко
Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Российская газета 05:03
Общество
Первые «Пятёрочки» в Калининградской области откроют 26 июня
В Калининградской области первые "Пятёрочки" откроются 26 июня.
Клопс 05:20
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Общество
Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП РФ
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект.
Интерфакс вчера в 20:22
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Происшествия
В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
Автоспорт
В Формуле 1 обсуждают проведение двух гонок в Сочи
По последним сведениям во Вьетнаме дали понять Формуле 1, что не особо заинтересованы в проведении Гран При осенью, поскольку тогда до второй гонки весной 2021-го пройдёт менее полугода.
F1news.ru 05:42
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Общество
Мишустин анонсировал квоты на обязательные закупки российских товаров
Москва, 4 июня 2020, 13:05 — REGNUM В России планируется ввести квоты на госзакупки товаров отечественных производителей.
REGNUM 06:05
Политика
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Кино
Том Холланд поделился новыми фото со съемок «Человека-паука: Возвращение домой»
Popcornnews.ru 06:00
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Юрий Лоза раскритиковал певца Киркорова за странную шутку про аппендицит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:04
Здоровье
Степанов объяснил, почему растет суточный прирост больных COVID-19 на Украине
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что увеличение суточного прироста заболевших коронавирусом в стране связано со смягчением карантинных ограничений и несоблюдением рекомендаций.
Украина.ру 04:17
Политика
В Кремле напомнили принцип приглашения на Парад Победы
Российская газета 05:39