Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСитуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Обстановка у российского посольства в Бейруте остаётся напряжённой

RT на русском19:23

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

РИА Новости19:06

В Бейруте не менее 35 человек пострадали в ходе столкновений с полицией

РБК17:48

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства России в Бейруте

Телеканал 360°15:27

На территории посольства РФ в Ливане разорвались две гранаты со слезоточивым газом

Коммерсантъ15:26

Гранаты со слезоточивым газом у посольства РФ в Бейруте. Полиция борется с демонстрантами

ТАСС18:01

Не менее 35 человек получили травмы в ходе беспорядков в Бейруте

REGNUM17:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК 04:19
Единоборства

Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Газета.Ru 08:23
Авто

Bentley завершает производство Mulsanne особой финальной серией

В компании Bentley решили завершить выпуск модели Mulsanne специальной серией.
Car.ru вчера в 11:05
Игры

В трейлере ремейка Resident Evil 3 показали нового Немезиса

REGNUM вчера в 16:45
Политика

Кудрин предложил определить основания снятия премьера с должности

Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин убежден: перед тем, как изменять Конституцию страны, необходимо четко определить основания, на которых глава государства имеет право снимать с должности премьер-министра.
Телеканал 360° 19:58
Здоровье

Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы

Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Ugpressa.ru вчера в 03:31
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском вчера в 09:06
Авто

Компания Kia запустила производство кроссовера Kia Seltos в России

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Тарантас Ньюс 13 января в 11:44
Политика

Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о «застое»

Соловьев обратился к критикам, которые утверждали якобы о "застое" в российской политике.
РИА Новости 16:55
Здоровье

В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа

По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевший тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение.
РИА Новости 20:04
Армия и оружие

NYT: военные США возобновили совместные операции с Ираком

Вооруженные силы (ВС) США возобновили совместные действия с Ираком, в том числе операцию против террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 19:36
Политика

Премьером станет бывший бизнесмен

Утро.ru 14:12
Политика

Трамп: США не стремятся сменить власть в Иране

США не заинтересованы в смене режима в Иране, заявил президент страны Дональд Трамп.
Росбалт вчера в 22:40
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
Армия и оружие

СМИ сообщили о возобновлении операции сирийской армии в Идлибе

Известия 18:26
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Кино

Фонд кино потребовал вернуть невозвратные субсидии в кино

Культуромания 09:57
Наука

Частый секс может задержать менопаузу

ToDay News Ufa 13:05
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
Общество

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру вчера в 07:29
Футбол

Доходы клубов РПЛ от телеправ в 2018 году составили 4% от выручки

Доходы, полученные в 2018 году клубами высшего дивизиона российского футбола - Российской премьер-лиги (РПЛ) - от реализации телеправ, составили 4% от общей выручки, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:32
Политика

Медведев объяснил решение об отставке правительства

Правительство России должно уйти в отставку, чтобы предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые необходимы для изменения Конституции, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи президента с кабинетом министров.
РБК 09:01
Политика

Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Взгляд.ру 20:15
Космос

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС

МИР 24 08:49
Происшествия

Ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве завершили

Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, в результате прорыва которого горячей водой затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве.
Украина.ру 05:32
Происшествия

СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 02:10
Происшествия

Мэр города в Приангарье рассказал, как спас мужчину от самоубийства

Мэр города Шелехов в Иркутской области Сергей Липин рассказал, как спас селянина, пытавшегося покончить с собой напротив здания местной администрации.
РИА Новости 03:21
Политика

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Аргументы и Факты 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное