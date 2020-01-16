Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

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