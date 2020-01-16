Происшествия
РИА НовостиСитуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
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Единоборства
Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Авто
Bentley завершает производство Mulsanne особой финальной серией
В компании Bentley решили завершить выпуск модели Mulsanne специальной серией.
Игры
В трейлере ремейка Resident Evil 3 показали нового Немезиса
Политика
Кудрин предложил определить основания снятия премьера с должности
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин убежден: перед тем, как изменять Конституцию страны, необходимо четко определить основания, на которых глава государства имеет право снимать с должности премьер-министра.
Здоровье
Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Авто
Компания Kia запустила производство кроссовера Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Политика
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о «застое»
Соловьев обратился к критикам, которые утверждали якобы о "застое" в российской политике.
Здоровье
В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевший тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение.
Армия и оружие
NYT: военные США возобновили совместные операции с Ираком
Вооруженные силы (ВС) США возобновили совместные действия с Ираком, в том числе операцию против террористической организации "Исламское государство".
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Политика
Трамп: США не стремятся сменить власть в Иране
США не заинтересованы в смене режима в Иране, заявил президент страны Дональд Трамп.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Кино
Фонд кино потребовал вернуть невозвратные субсидии в кино
Наука
Частый секс может задержать менопаузу
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Общество
В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья
Футбол
Доходы клубов РПЛ от телеправ в 2018 году составили 4% от выручки
Доходы, полученные в 2018 году клубами высшего дивизиона российского футбола - Российской премьер-лиги (РПЛ) - от реализации телеправ, составили 4% от общей выручки, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Политика
Медведев объяснил решение об отставке правительства
Правительство России должно уйти в отставку, чтобы предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые необходимы для изменения Конституции, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи президента с кабинетом министров.
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Происшествия
Ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве завершили
Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, в результате прорыва которого горячей водой затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Происшествия
Мэр города в Приангарье рассказал, как спас мужчину от самоубийства
Мэр города Шелехов в Иркутской области Сергей Липин рассказал, как спас селянина, пытавшегося покончить с собой напротив здания местной администрации.
Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.