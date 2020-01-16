Происшествия

RT на русскомRT на русскомАрмия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи от российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
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Гранаты со слезоточивым газом у посольства РФ в Бейруте. Полиция борется с демонстрантами

ТАСС18:01

Бейрут захлестнули протесты. Полицию закидали мусором и петардами — видео

Телеканал 360°20:38

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

RT на русском20:48

Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте

Российская газета23:20

В Бейруте не менее 35 человек пострадали в ходе столкновений с полицией

РБК17:48

Обстановка у посольства РФ в Ливане остается напряженной

REGNUM20:47

В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства

РИА Новости20:36
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Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Вокруг ТВ 07:05
Музыка

Весь мир отмечает день «The Beatles»

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.
Парламентская газета 17:17
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Ведомости 15:49
Общество

Материнский капитал начнут выплачивать за рождение первого ребенка

Уточняется, что за первого ребенка семьям будут выплачивать по 466 000 рублей, а при рождении второго ребенка материнский капитал будет увеличен до 616 000.
Molnet.ru 04:55
Происшествия

В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба

В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.
RT на русском 22:56
Политика

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
РИА Новости 21:27
Политика

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Интерфакс 18:27
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
РИА Новости 13:07
Экономика

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
REGNUM 16:27
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор рекомендует россиянам по возможности избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску и соблюдать ряд правил, чтобы не подхватить вирус.
РИА Новости 21:46
Общество

Toyota инвестирует около $400 млн в производство летающих такси

Японская автомобильная компания Toyota инвестирует $394 млн в американскую компанию Joby Aviation, специализирующуюся на разработке летающего транспорта, который используется в качестве такси.
RT на русском 21:49
Политика

Вассерман объяснил отставку кабмина

Отставка же кабинета Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, заявил Вассерман в интервью «Федеральному агентству новостей».
News.ru 21:01
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Lenta.ru 11:32
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Футбол

Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти

Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
ODDS.ru 13:01
Политика

Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Взгляд.ру 20:15
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК 16:43
Кино

Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

У эстонской ведьмы родилась прелестная малышка. Звезда «Битвы экстрасенсов» и ее возлюбленный Марк Хансен снова стали родителями.
Wday.ru 01:15
Политика

Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации, сообщает СМИ

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
РИА Новости 22:58
Футбол

Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году

Gazeta.SPb 13:19
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Интерфакс 07:45
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец 05:11
Общество

Тельцам стоит довериться интуиции, а у Раков дела будут спориться

Рак Наступил подходящий день для того, чтобы сделать первые шаги к реализации самых смелых планов.
Живая Кубань 12 января в 22:42
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
РБК 10:03
Культура

Билли Айлиш запишет заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

DP.RU вчера в 13:14
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Российская газета 17:37
Наука

Исследователи бактерий получили очень красивое зрелище

Ученые изучали взаимодействие микроорганизмов в природе и неожиданно получили «бактериальные цветы».
Anonsens 14:46
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Хоккей

Почему Россия проиграла Канаде на МЧМ. Онлайн с Валерием Брагиным

Обсуждаем итоги МЧМ-2020, в финале которого наша команда обидно проиграла Канаде. Ведущие — Игорь Еронко и Михаил Зислис.
Спорт-Экспресс 04:30
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