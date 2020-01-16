Армия и полиция взяли под контроль район вблизи от российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

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