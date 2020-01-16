Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСитуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
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Бейрут захлестнули протесты. Полицию закидали мусором и петардами — видео

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Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

RT на русском20:48

В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства

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В Бейруте не менее 35 человек пострадали в ходе столкновений с полицией

РБК17:48

Обстановка у посольства РФ в Ливане остается напряженной

REGNUM20:47

Две гранаты с газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте

Известия16:21

Гранаты со слезоточивым газом у посольства РФ в Бейруте. Полиция борется с демонстрантами

ТАСС18:01
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Политика

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 14:37
Политика

Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
ТАСС 11:10
Политика

WSJ: США могут урезать военную помощь Ираку

Соединенные Штаты Америки могут урезать военную помощь Ираку, сообщает газета The Wall Street Journal.
Мой Брянск вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
РИА Новости 12 января в 17:02
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 13:54
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Появилось видео момента смертельного ДТП в Улан-Удэ

В Сети появилось видео момента ДТП.
Байкал-Daily вчера в 21:55
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина

Недавно в Сети появилась информация о его романе с внучкой экс-президента страны – Марией Юмашевой.
OvideO.ru вчера в 09:40
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК 04:19
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 13 января в 19:55
Кино

Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ

Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Ревизор.ру вчера в 23:25
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета 12:12
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 21:31
Общество

Два необитаемых острова полностью затопило в Индонезии

Индонезийские необитаемые острова Бетет и Гундул полностью оказались под водой после повышения уровня моря в результате глобального потепления.
Российская газета 21:30
Общество

Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 21:45
Политика

Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Бизнесмены оценили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Lenta.ru 16:43
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Ведомости 15:49
Футбол

«Сельта» арендовала экс-игрока «Интера» и «Барселоны» Мурильо

Ранее Мурильо выступал за «Интер», его также брала в аренду «Барселона».
Sport24.ru 13:55
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец 05:11
Экономика

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
REGNUM 16:27
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Происшествия

В Алтайском крае продолжается поиск двух пропавших подростков

Алтапресс 11:45
Гаджеты

Xiaomi изобрела смартфон с семью выдвижными камерами

Ferra вчера в 09:56
Общество

Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля

Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Известия 04:42
Политика

«Неожиданная», «шокирующая»: международная пресса реагирует на отставку российского правительства

Полная неожиданность и тотальная неопределенность: международная пресса реагирует на отставку российского правительства.
BFM.ru 11:44
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
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Будут ли жители Ульяновска купаться в проруби на Крещение?

Misanec.ru 21:00
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