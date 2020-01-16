Происшествия
РИА НовостиСитуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Политика
Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Политика
WSJ: США могут урезать военную помощь Ираку
Соединенные Штаты Америки могут урезать военную помощь Ираку, сообщает газета The Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с Телегиным
Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Происшествия
Появилось видео момента смертельного ДТП в Улан-Удэ
В Сети появилось видео момента ДТП.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Шоу-бизнес
Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Недавно в Сети появилась информация о его романе с внучкой экс-президента страны – Марией Юмашевой.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Кино
Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ
Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Общество
Два необитаемых острова полностью затопило в Индонезии
Индонезийские необитаемые острова Бетет и Гундул полностью оказались под водой после повышения уровня моря в результате глобального потепления.
Общество
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Политика
Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Бизнесмены оценили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Футбол
«Сельта» арендовала экс-игрока «Интера» и «Барселоны» Мурильо
Ранее Мурильо выступал за «Интер», его также брала в аренду «Барселона».
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Экономика
Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Гаджеты
Xiaomi изобрела смартфон с семью выдвижными камерами
Общество
Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля
Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Политика
«Неожиданная», «шокирующая»: международная пресса реагирует на отставку российского правительства
Полная неожиданность и тотальная неопределенность: международная пресса реагирует на отставку российского правительства.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.