Экономика
КоммерсантъСитуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
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Ситуация в Ормузском проливе ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия
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