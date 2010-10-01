Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСитуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия

Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
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