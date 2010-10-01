Экономика
КоммерсантъСитуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
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Ситуация в Ормузском проливе ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия
Комсомольская правда03:02
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Должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона "О столице", сообщил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
РИА Новости 06:04
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В Сирии международная коалиция готовится «охотиться» на исламистов
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В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в страну.
Газета.Ru 06:29
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Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой
Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.
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Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»
Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.
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В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
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По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
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Поиски пропавшего вертолёта в Якутии приостановили
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При восхождении на гору Арагац в Армении турист из Польши подвергся нападению медведя, в результате чего погиб.
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