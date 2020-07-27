Политика
РИА НовостиСитуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Политика
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета 19:51
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Политика
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ироничной манере ответила на предложение Зеленского, пообещав, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру.
РИА Новости 19:54
Армия и оружие
В Эфиопии уничтожены два российских «Панциря»
Два ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства, которые стояли на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Профиль 09:22
Политика
Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью.
РБК 09:49
Футбол
«Зенит» вывел «Динамо» в Лигу Европы
Московское «Динамо» получило право в грядущем сезоне выступать в Лиге Европы.
ProstoProSport вчера в 12:44
Общество
Названы страны Европы с самым доступным бензином
Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург.
Известия 19:34
Политика
Врио главы Хабаровска пообещал выйти к народу вместе со Шнуровым
Врио главы Хабаровска Михаил Дегтярёв заявил о том, что выйдет на встречу с жителями вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым.
News.ru 15:46
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов признался, что ищет любовь
Если у бывшей жены артиста все сложилось наилучшим образом, 50-летний Григорьев-Апполонов не может похвастаться тем же.
Невские Новости 09:55
Общество
До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
Политика
Германия выступила против приглашения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
Известия 19:35
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru 08:21
Общество
За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать
27 июля вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода».
Коммерсантъ 17:01
Транспорт
Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу
Международный терминал D аэропорта Шереметьево, приостановивший работу с 1 апреля из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса, открылся в понедельник.
ТАСС 17:06
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Наука
Названа вызывающая расстройства психики инъекция от коронавируса
По мнению специалистов, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.
Lenta.ru 18:32
Авто
Компания Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года
Названы цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. В первую очередь новинка появится на североамериканском рынке.
Новые автомобили 13:44
Футбол
Президент «Сельты» рассказал, что клубу будет тяжело выкупить Смолова
Президент «Сельты» Карлос Моуриньо прокомментировал возможный трансфер форварда «Локомотива» Федора Смолова, который в завершившемся сезоне защищал цвета испанского клуба на правах аренды.
Vprognoze.ru 12:47
Общество
Режим ЧС введен в штате Техас из-за урагана «Ханна»
В штате Техас объявлен режим ЧС в связи с прохождением урагана "Ханна".
РЕН ТВ 15:54
Экономика
В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты
Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Гаджеты
Смартфоны Huawei, Oppo и Xiaomi первыми получат чип Dimensity 720
В списке присутствуют компании Huawei, Xiaomi и Oppo.Dimensity 720 5G получил два ядра Cortex-A76 частотой 2,0 гигагерца, шесть ядер Cortex-A55 также частотой 2,0 гигагерца и графический процессор Arm Mali-G57 MC3.
UfaTime.ru 04:42
Футбол
Футболист Педро Родригес покинул «Челси»
РИА Новости 17:23
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Армия и оружие
Латвийцы получили буклеты от Минобороны: Готовимся к кризису
Жители Латвии стали получать через систему электронного декларирования (EDS) Службы госдоходов (VID/СГД) письма с буклетом, подробно рассказывающим о том, как продержаться первые 72 часа в случае кризисной ситуации.
Евразия Daily 24 июля в 02:36
Наука
Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
Live24 24 июля в 06:30