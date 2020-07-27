Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.

Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

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