Политика
Невские НовостиСкабеева назвала «украинским феноменом» правление Зеленского
В президентстве Владимира Зеленского наблюдается «украинский феномен», заявила телеведущая Ольга Скабеева в телеграм-канале. По мнению Скабеевой, в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем.
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Скабеева рассказала об «украинском феномене» Зеленского: «Спародировал себя в будущем»
Московский Комсомолецвчера в 23:14
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