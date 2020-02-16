Политика

Невские НовостиНевские НовостиСкабеева назвала «украинским феноменом» правление Зеленского

В президентстве Владимира Зеленского наблюдается «украинский феномен», заявила телеведущая Ольга Скабеева в телеграм-канале. По мнению Скабеевой, в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем.
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