Политика
RT на русскомСкабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко о России на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Как смешно Лукашенко троллит Зеленского», — написала она в своём канале в Telegram, приложив к сообщению видео соответствующего момента.
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Как смешно Лукашенко троллит Зеленского! Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сейчас вам сказал.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаРоссийский Диалог 15:39
с чего всё началось
В ходе выступления на II Форуме регионов Украины и Белоруссии, проходящем в Житомире 4 октября, глава белорусского государства Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией, пишет РБК.Инфорос11:50
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«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского!»: Скабеева оценила оговорку о России
Комсомольская правда21:38
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:50, Вашингтон
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:50, Вашингтон
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