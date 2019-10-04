Политика

RT на русскомRT на русскомСкабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского», — написала она в своём канале в Telegram, приложив к сообщению видео соответствующего момента. Ранее Лукашенко в ходе встречи с Зеленским в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию. Украинский лидер поправил ошибку президента Белоруссии.
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Ольга Скабеева
Как смешно Лукашенко троллит Зеленского! Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сейчас вам сказал.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаРоссийский Диалог 15:39
с чего всё началось
В ходе выступления на II Форуме регионов Украины и Белоруссии, проходящем в Житомире 4 октября, глава белорусского государства Александр Лукашенко оговорился
, назвав Украину Россией, пишет РБК.
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