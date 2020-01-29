Политика
РИА НовостиСкабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
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с чего всё началось
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире телепередачи «60 минут» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове, которая стала предпосылкой к началу Второй мировой войны.РБКвчера в 17:11
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Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
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Политика
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Политика
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Общество
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Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой избран вице-спикером ассамблеи.
Происшествия
На трассе разбился автобус из аэропорта «Платов», микроавтобус перевернулся
Сегодня в девятом часу утра в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием автобуса, ехавшего из аэропорта «Платов», микроавтобуса, фуры и легковушки.
Происшествия
Женщину, которую подожгли в Пермском крае, эвакуируют в ожоговый центр
Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
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Футбол
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Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Теннис
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Здоровье
Число заразившихся китайским коронавирусом выросло до 6 тыс. человек
Издание сообщает, что количество заразившихся коронавирусом превысило число зараженных атипичной пневмонией в 2002–2003 годах, когда, по данным ВОЗ, 5327 человек заболели и 349 погибли.
Политика
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Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Политика
Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима
Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Политика
Названо имя нового куратора Крыма в правительстве РФ
От Козака к Хуснуллину: что сулит Крыму назначение нового куратора >> По словам главы Крыма, на этой неделе он проведет с Хуснуллиным рабочую встречу, связанную с "уточнением планов действий".
Экономика
Коронавирус может нарушить поставки китайской техники в РФ
Продление каникул в Китае до конца февраля, вызванное эпидемией коронавируса в КНР, может вызвать сбои при поставках китайской потребительской электроники в Россию.
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Кино
В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat
В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
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В Германии выставлена на продажу удлиненная модель Mercedes-AMG G63
В Германии выставили на продажу уникальную версию внедорожника Mercedes-AMG G63 Big One с вытянутой колесной базой.