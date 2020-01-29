с чего всё началось

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Политика Замглавы МИД Казахстана Кошербаева назначили новым послом в России Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом в России Ермека Кошербаева, который занимал должность заместителя министра иностранных дел, сообщила пресс-служба главы государства.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.

Политика Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Экономика Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.

Политика Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой избран вице-спикером ассамблеи.

Происшествия На трассе разбился автобус из аэропорта «Платов», микроавтобус перевернулся Сегодня в девятом часу утра в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием автобуса, ехавшего из аэропорта «Платов», микроавтобуса, фуры и легковушки.

Происшествия Женщину, которую подожгли в Пермском крае, эвакуируют в ожоговый центр Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся.

Политика Названо имя нового куратора Крыма в правительстве РФ От Козака к Хуснуллину: что сулит Крыму назначение нового куратора >> По словам главы Крыма, на этой неделе он проведет с Хуснуллиным рабочую встречу, связанную с "уточнением планов действий".

Экономика Коронавирус может нарушить поставки китайской техники в РФ Продление каникул в Китае до конца февраля, вызванное эпидемией коронавируса в КНР, может вызвать сбои при поставках китайской потребительской электроники в Россию.

Происшествия Экс-глава Удмуртии Соловьев заявил о своей невиновности Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.

Политика В России может появиться Верховный правитель Напомним, что о планах внести изменения в Конституцию России заявил президент РФ Владимир Путин 15 января, когда оглашал Послание Федеральному Собранию.