Политика
Газета.RuСкабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что намеренного очернения Украины на российском телевидении не происходит. Об этом она написала в своем Telegram-канале. "Никогда не делаем это специально", — заявила она в ответ на слова президента Владимира Путина.
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Никогда не делаем это специально.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаURA.Ru вчера в 17:17
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