Никогда не делаем это специально.

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что намеренного очернения Украины на российском телевидении не происходит. Об этом она написала в своем Telegram-канале. "Никогда не делаем это специально", — заявила она в ответ на слова президента Владимира Путина.

Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

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