Политика
RT на русскомСкабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении. «Никогда не делаем это специально», — написала она в своём канале в Telegram.
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Никогда не делаем это специально.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаURA.Ru вчера в 17:17
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