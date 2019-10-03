Политика

РИА НовостиРИА НовостиСкабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ

Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику. При этом президент назвал неправильным, если кто-то из журналистов выставляет Украину в невыгодном свете.
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Ольга Скабеева
Никогда не делаем это специально.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаURA.Ru вчера в 17:17

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Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять в СМИ Украину

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