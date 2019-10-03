Никогда не делаем это специально.

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении. «Никогда не делаем это специально», — написала она в своём канале в Telegram.

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

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