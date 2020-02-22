Политика

РИА НовостиРИА НовостиСкабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

В видеообращении Зеленский отметил, что "кое-кто сознательно сеял среди людей панику". При этом он подчеркнул, что речь идет "об известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Скабеева поддержала идею расследовать произошедшее.
Читать в источнике
Комментировать436

Подробнее о событии

Скабеева ответила Зеленскому насчет вирусологов в спортивных костюмах

Московский Комсомолец01:27

Скабеева оценила слова Кравчука о причинах «скотства» в Новых Санжарах

Взгляд.ру06:12

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

РБКвчера в 23:55

Как эвакуация из Ухани превратилась в «экзамен для украинского общества»

RT на русском07:02

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

РИА Новости01:07

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Известиявчера в 18:40

Зеленский пообещал наказать за беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Китая

ТАССвчера в 14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Армия и оружие

В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

RT на русском 10:07
Футбол

«Зенит» на сборе сыграл вничью с минским «Динамо»

Sport24.ru 09:55
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

РБК вчера в 04:31
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Газета.Ru 10:08
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru вчера в 13:59
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru вчера в 10:57
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
REGNUM 04:12
Футбол

Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке

ГЛАС.RU вчера в 05:39
Армия и оружие

Силы США в Афганистане прекратили наступательные операции на неделю

Американские войска, дислоцированные в Афганистане, прекращают все наступательные операции в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением "Талибан" (запрещено в РФ).
ТАСС 09:51
Футбол

В Катаре после ошибки голкипера забили классный гол «ножницами». Видео

На 55-й минуте бразильский форвард «Аль-Хора» Тиагу Кейрус Безерра забил эффектный гол.
Чемпионат вчера в 22:16
Биатлон

Французские биатлонисты победили в эстафете на ЧМ, Россия — четвёртая

RT на русском 10:01
Политика

Секретарь СНБО Украины отправился в Новые Санжары

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане.
REGNUM 04:48
Кино

Анонсированы новые «Звездные войны»

Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Kinonews.ru 06:18
Музыка

Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Юрия Антонова с 75-летним юбилеем, который артист отмечает в среду, 19 февраля.
Политика Сегодня 19 февраля в 02:29
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
РИА Новости вчера в 10:35
Экономика

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 19 февраля в 04:51
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru вчера в 08:19
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Российская газета 19 февраля в 17:15
Экономика

Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования

В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Автостат 20 февраля в 03:39
Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru 09:46
Происшествия

В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Rusvesna.su 01:30
Кино

«Уроки фарси» Перельмана тепло приняли на Берлинском кинофестивале

Мировая премьера картины "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана с Ларсом Айдингером и Науэлем Пересом Бискаяртом в главных ролях состоится в субботу на Берлинском кинофестивале, первыми ее увидели представители прессы.
РИА Новости 05:50
Футбол

Мариуполь — Заря 1:2

Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
Ставка TV 06:20
Общество

В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ

Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
РИА Новости 07:08
Космос

Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

Что происходит вчера в 05:16
Общество

Суд впервые отстранил от работы главу коллекторского агентства

Суд в Москве впервые в российской практике отстранил от работы руководителя коллекторского агентства, сотрудники которого рассылали должникам СМС с угрозами и ругательствами, а также применяли программы автодозвона.
BFM.ru 07:21
Гаджеты

Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20

Rusargument вчера в 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное