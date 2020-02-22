Политика
Политика СегодняСкабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что «кое-кто сознательно сеял панику среди людей». По его словам речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Телеведущая одобрила предложение расследовать случившееся.
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Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Происшествия
Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном
Три человека, включая ребенка, были сбиты на остановке в Долгопрудном, они госпитализированы.
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Происшествия
На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
Общество
Экономист рассказал, как украинцы с российским гражданством смогут получать две пенсии
Украинцы, которые получили гражданство Российской Федерации, смогут получать выплаты из пенсионных фондов обоих государств, если страны подпишут соответствующее соглашение.
Футбол
Тарасов сломал ногу через три дня после перехода в «Рубин»
Общество
Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Общество
В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Биатлон
Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Telegram видео обыска машины российского биатлониста Александра Логинова в Антхольце, где проходит чемпионат мира.
Политика
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Космос
Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Политика
Чубаров заявил, что подача воды в Крым даст РФ контроль над Украиной
Подача воды на территорию российского Крыма может стать "инструментом, который приведет Россию к контролю над Украиной".
Армия и оружие
Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США
Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Гаджеты
Стала известна цена на настольные процессоры Intel Comet Lake-S
Новые процессоры от Intel семейства Comet Lake-S еще не вышли, но о них уже известно многое. Например, 20 февраля стали известны цены.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в контрольном матче
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Пахтакором» в контрольном матче.
Футбол
Левандовски: Фергюсон звал меня в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о том, что в 2012 году его приглашали в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает The Guardian.
Теннис
Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев завершил борьбу на турнире в Марселе, проиграв хозяину корта Жилю Симону в двух сетах.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Транспорт
В Крым начнут ходить поезда еще из трех городов России
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».