Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что «кое-кто сознательно сеял панику среди людей». По его словам речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Телеведущая одобрила предложение расследовать случившееся.

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Происшествия В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Происшествия На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.

Общество Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.

Происшествия Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити» Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Общество В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".

Общество Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.

Биатлон Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Telegram видео обыска машины российского биатлониста Александра Логинова в Антхольце, где проходит чемпионат мира.

Армия и оружие Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».