Политика

Политика СегодняПолитика СегодняСкабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что «кое-кто сознательно сеял панику среди людей». По его словам речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Телеведущая одобрила предложение расследовать случившееся.
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Подробнее о событии

Как эвакуация из Ухани превратилась в «экзамен для украинского общества»

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Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

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Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

РБКвчера в 23:55

Скабеева ответила Зеленскому насчет вирусологов в спортивных костюмах

Московский Комсомолец01:27

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

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Скабеева оценила слова Кравчука о причинах «скотства» в Новых Санжарах

Взгляд.ру06:12

Зеленский пообещал наказать за беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Китая

ТАССвчера в 14:02
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Политика

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Lenta.ru 07:08
Происшествия

Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном

Три человека, включая ребенка, были сбиты на остановке в Долгопрудном, они госпитализированы.
ТАСС 08:09
Происшествия

В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Rusvesna.su 01:30
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Происшествия

На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах

Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
RT на русском 08:16
Общество

Экономист рассказал, как украинцы с российским гражданством смогут получать две пенсии

Украинцы, которые получили гражданство Российской Федерации, смогут получать выплаты из пенсионных фондов обоих государств, если страны подпишут соответствующее соглашение.
Народные новости 08:16
Футбол

Тарасов сломал ногу через три дня после перехода в «Рубин»

REGNUM вчера в 06:19
Общество

Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Глагол. Иркутское обозрение 02:46
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
Общество

В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
РИА Новости 08:53
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Общество

Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
REGNUM 08:58
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости вчера в 18:05
Биатлон

Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Telegram видео обыска машины российского биатлониста Александра Логинова в Антхольце, где проходит чемпионат мира.
РИА Новости 07:15
Политика

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Lenta.ru 08:26
Космос

Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника

МИР 24 18 февраля в 22:34
Политика

Чубаров заявил, что подача воды в Крым даст РФ контроль над Украиной

Подача воды на территорию российского Крыма может стать "инструментом, который приведет Россию к контролю над Украиной".
РИА Новости Крым 04:44
Армия и оружие

Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
REGNUM 20 февраля в 20:33
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru вчера в 08:19
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Гаджеты

Стала известна цена на настольные процессоры Intel Comet Lake-S

Новые процессоры от Intel семейства Comet Lake-S еще не вышли, но о них уже известно многое. Например, 20 февраля стали известны цены.
Live24 20 февраля в 09:54
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в контрольном матче

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Пахтакором» в контрольном матче.
RT на русском 08:11
Футбол

Левандовски: Фергюсон звал меня в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о том, что в 2012 году его приглашали в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает The Guardian.
Газета.Ru вчера в 15:56
Теннис

Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев завершил борьбу на турнире в Марселе, проиграв хозяину корта Жилю Симону в двух сетах.
Metaratings вчера в 15:54
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета 19 февраля в 05:15
Транспорт

В Крым начнут ходить поезда еще из трех городов России

Русская Планета вчера в 05:46
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 05:46
Фигурное катание

Фигурист Игнатов выиграл финал Кубка России

Профиль 07:17
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