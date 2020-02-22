Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что «кое-кто сознательно сеял панику среди людей». По его словам речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Телеведущая одобрила предложение расследовать случившееся.

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

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