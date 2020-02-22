Политика
Политика СегодняСкабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что «кое-кто сознательно сеял панику среди людей». По его словам речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Телеведущая одобрила предложение расследовать случившееся.
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Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Политика
Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше
Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Политика
СМИ: поправки в Конституцию максимально накалят отношения России с Западом
СМИ обратили внимание на одну из поправок в Конституцию РФ об отмене приоритета международного права.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Политика
Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором
Официальному представителю МВД РФ, помощнику министра Ирине Волк присвоено звание генерал-майора полиции.
Происшествия
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Игры
Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
Биатлон
Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии
Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Общество
Климатолог рассказал, какой будет погода летом после аномальной зимы
Россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь аномально теплой зимы, заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Общество
Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян
Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
Общество
Электричество в Финляндии стало бесплатным
Компания сообщила, что впервые за историю финского рынка электроэнергии, цена на электричество стала отрицательной и составила минус 20 евроцентов за мегаватт-час.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Здоровье
Граждане Китая под карантином не теряют бодрости духа
Можно сказать, что у китайцев едет крыша, а можно признать, что у них потрясающая сила духа. Китай на грани срыва и борется как может.
Авто
Экспортные «Жигули» стали в Британии более редкими, чем Pagani Zonda
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Армия и оружие
Первую часть российских комплексов «Панцирь С1» доставили в Сербию
Сербия в субботу, 22 февраля, получила первую часть комплексов "Панцирь-С1", передает "Интерфакс".
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Общество
В Брянске 6 украинских пассажиров из поезда Киев-Москва отказались лечь в больницу
Сайт телеканала «Городской» уже сообщал о переполохе, который вызвала в Брянской области гражданка Китая, следовавшая в Россию на поезде Киев-Москва.
Общество
Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.