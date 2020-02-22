Политика

Политика СегодняПолитика СегодняСкабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что «кое-кто сознательно сеял панику среди людей». По его словам речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Телеведущая одобрила предложение расследовать случившееся.
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Скабеева раскритиковала слова Зеленского о «вирусологах в спортивных костюмах»

Lenta.ru02:37

Скабеева ответила Зеленскому насчет вирусологов в спортивных костюмах

Московский Комсомолец01:27

«И так каждый раз»: Скабеева оценила обещание Зеленского наказать за беспорядки

Комсомольская правда02:13

«Убийцам раздали медали»: Скабеева задала неудобный вопрос Зеленскому после требования наказать протестующих

Царьград01:51

Скабеева оценила реакцию Зеленского на беспорядки под Полтавой

Телеканал 360°01:39

Скабеева ответила Зеленскому насчет «вирусологов в спортивных костюмах»

Национальная служба новостей02:25

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

РИА Новости01:07
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Армия и оружие

МИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим

Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб с использованием беспилотников с 9 января совершили восемь нападений на российскую авиабазу Хмеймим.
РБК 08:59
Футбол

Покер Месси помог «Барселоне» одержать четвёртую победу подряд в Примере

RT на русском 11:59
Политика

Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Газета.Ru 11:43
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Футбол

Малком: В плане физической формы у меня все отлично. Очень хочу играть

«Может быть, и не на все 100, но в плане физической формы у меня все отлично», — сказал Малком, добавив, что он будет усиленно работать всю следующую неделю, чтобы быть готовым к матчу против «Локомотива».
Нева Спорт 11:31
Музыка

Группа IOWA выпустила «сложный и взрослый танцевальный альбом»

78.ru вчера в 04:28
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Общество

Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
REGNUM 08:58
Религия

Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православие и Мир вчера в 22:13
Политика

США ужесточили экспортный режим в отношении России

Как сообщает газета «Коммерсантъ» по информации от Минторга США, теперь Российскую Федерацию могут по экспортному режиму перевести в категорию государств «D».
Ореанда-Новости 00:51
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
РИА Новости вчера в 03:18
Культура

HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
REGNUM 07:24
Политика

Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 08:36
Здоровье

Граждан Ирана в Грузии проверят на коронавирус

В инфекционной больнице находится гражданка Ирана с двумя детьми, которых проверят на коронавирус, заявила медицинский директор инфекционной больницы Марина Эзугбая.
Sputnik Грузия 03:22
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Игры

В Microsoft Flight Simulator будут все аэропорты Земли

Astera вчера в 10:51
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Газета.Ru 07:01
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

В среднем доходы рыбаков уменьшились на $40 млн в год. Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией в 2014 году продэмбарго.
Мой Брянск 19 февраля в 23:52
Общество

Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота

Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
REGNUM 09:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Светлану Лободу

Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместное фото с телеведущей Ксенией Собчак.
Территория новостей вчера в 15:31
Армия и оружие

В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

RT на русском 10:07
Политика

Зеленский привел во власть еще одного юмориста

Президент Украины Владимир Зеленский назначил участника «Лиги смеха» Василия Гуменюка главой районной государственной администрации в Хмельницкой области.
Украина.ру вчера в 08:32
Гаджеты

TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники

Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.
МонаВиста 10:29
Политика

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости 05:42
Политика

FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации

Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.
Вести.Ru 11:00
Футбол

«Челси» выиграл у «Тоттенхэма» лондонское дерби

Лондонский "Челси" одержал победу в матче 27 тура английской премьер-лиги над соседями из "Тоттенхэм Хотспур".
Вести.Ru 11:37
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
Происшествия

На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти

РИА Новости 08:45
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