Политика
Политика СегодняСкабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что «кое-кто сознательно сеял панику среди людей». По его словам речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Телеведущая одобрила предложение расследовать случившееся.
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«И так каждый раз»: Скабеева оценила обещание Зеленского наказать за беспорядки
Комсомольская правда02:13
Скабеева ответила Зеленскому насчет «вирусологов в спортивных костюмах»
Национальная служба новостей02:25
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Армия и оружие
МИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим
Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб с использованием беспилотников с 9 января совершили восемь нападений на российскую авиабазу Хмеймим.
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Футбол
Малком: В плане физической формы у меня все отлично. Очень хочу играть
«Может быть, и не на все 100, но в плане физической формы у меня все отлично», — сказал Малком, добавив, что он будет усиленно работать всю следующую неделю, чтобы быть готовым к матчу против «Локомотива».
Музыка
Группа IOWA выпустила «сложный и взрослый танцевальный альбом»
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Религия
Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу
Политика
США ужесточили экспортный режим в отношении России
Как сообщает газета «Коммерсантъ» по информации от Минторга США, теперь Российскую Федерацию могут по экспортному режиму перевести в категорию государств «D».
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
Граждан Ирана в Грузии проверят на коронавирус
В инфекционной больнице находится гражданка Ирана с двумя детьми, которых проверят на коронавирус, заявила медицинский директор инфекционной больницы Марина Эзугбая.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Игры
В Microsoft Flight Simulator будут все аэропорты Земли
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Экономика
Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
В среднем доходы рыбаков уменьшились на $40 млн в год. Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией в 2014 году продэмбарго.
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Светлану Лободу
Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместное фото с телеведущей Ксенией Собчак.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Политика
Зеленский привел во власть еще одного юмориста
Президент Украины Владимир Зеленский назначил участника «Лиги смеха» Василия Гуменюка главой районной государственной администрации в Хмельницкой области.
Гаджеты
TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники
Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.
Политика
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Политика
FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации
Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.
Футбол
«Челси» выиграл у «Тоттенхэма» лондонское дерби
Лондонский "Челси" одержал победу в матче 27 тура английской премьер-лиги над соседями из "Тоттенхэм Хотспур".
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.