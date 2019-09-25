Политика

NewInformNewInformСкабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая сообщила, что Трамп выказал надежду на то, что Зеленскому удастся наладить отношения с российским лидером. Исходя из ее слов, именно после данного заявления лицо главы Украины приобрело нестандартное выражение.
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В России посмеялись над выражением лица Зеленского во время разговора с Трампом

Национальная служба новостей00:57

У Зеленского изменилось выражение лица после слов Трампа о Путине

Российская газетавчера в 22:47

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

РИА Новостивчера в 17:51

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Взгляд.рувчера в 20:09

Скабеева посмеялась над выражением лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Life.ruвчера в 19:16

Скабееву рассмешило лицо Зеленского после слов Трампа о Путине

Московский Комсомолецвчера в 18:41

Скабеева посмеялась над выражением лица Зеленского после того, как Трамп заговорил о Путине

URA.Ruвчера в 20:19
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Происшествия

Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии

Российская газета 04:32
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

REGNUM 06:13
Экономика

Названы крупнейшие компании России

«Газпром» пятый год подряд возглавил рейтинг крупнейших компаний России, составленный принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
Lenta.ru 02:52
Политика

Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикация расшифровки телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского — внутреннее дело двух стран.
РИА Новости 05:51
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество

Россиянам запретят курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Армия и оружие

Российские Су-34 и Су-35 господствуют в небе Сирии

Можно констатировать, что в сирийском небе сегодня господствуют российские Су-34 и Су-35.
Военное обозрение 02:25
Происшествия

СК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле

Следователи рассматривают две основные версии в качестве возможных причин, которые привели к жесткой посадке лайнера в аэропорту Барнаула.
Российская газета 05:57
Наука

Ученые выяснили, почему люди набирают лишний вес с возрастом

Среди обывателей принято считать, что главная причина лишнего веса у пожилых людей — это малоподвижный образ жизни.
Planet Today 06:06
Политика

Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания

Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:20
Политика

Клинтон обвинила Трампа в предательстве США

Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Муфтий призвал принять во внимание и тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин – по данным Росстата, на 10 миллионов.
РИА Новости вчера в 10:41
Происшествия

Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

Вести.Ru 05:51
Экономика

X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях

К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети.
Интерфакс 05:17
Футбол

«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 250 млн фунтов

Руководство клуба установило цену на форварда в 250 млн фунтов стерлингов.
Газета.Ru вчера в 23:54
Происшествия

В Тюменской области похищенного няней младенца нашли мертвым

РИА Новости вчера в 07:21
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Происшествия

Защита обвиняемого в изнасиловании детей священника обжалует его арест

Известия 04:37
Политика

Зеленский не приглашал Трампа в нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не приглашал США присоединится к нормандскому формату.
Коммерсантъ 03:19
Политика

Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.
РБК 06:22
Шоу-бизнес

В палату к Анастасии Заворотнюк привезли ее младшую годовалую дочь

В больничную палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь Милу, сообщает издание "Дни.ру", ссылаясь на информацию, полученную от медперсонала столичной клиники.
Ugpressa.ru вчера в 15:23
Политика

СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС

Газета.Ru 03:01
Политика

Китай обвинил США в организации протестов в Гонконге

Власти Китая располагают доказательствами того, что массовые протесты в Гонконге спровоцированы западными странами, в частности США.
Lenta.ru 06:00
Технологии

Робопес Boston Dynamics поступил в продажу

Четвероногий робот, разработанный компанией Boston Dynamics, поступил в продажу.
Piter.tv 06:11
Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Кино

Россия начнет инвестировать в международные фильмы

РФ впервые начнет инвестировать в международные картины на условиях миноритарного участия.
iReactor вчера в 22:35
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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